Военный ни на мгновение не колеблется в своем убеждении в стратегической победе Украины.

Украина имеет большой опыт в производстве БПЛА и может в этом направлении сотрудничать с другими странами, но не должна сразу и бесплатно отдавать новые разработки, пояснил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадим Сухаревский.

По его словам в интервью LIGA.net, сегодня опыт ВСУ в производстве и использовании беспилотных технологий является чрезвычайно ценным. Руководители оборонных министерств стран-партнеров, а также европейские и американские военные открыто заявляют, что нуждаются в наших знаниях в этой сфере.

Он убежден, что Украина готова передавать этот опыт. Однако здесь нужен взвешенный государственный и хозяйственный подход. Мы не должны сразу и бесплатно отдавать наши разработки.

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"К этому вопросу нужен государственный и хозяйственный подход. Мы не должны сразу и бесплатно отдать лучшие наши достижения и наработки. Но мы можем категорировано работать с этим экспортом. Например так, как работает НАТО. Не знаю, официальная ли это классификация, но есть три категории военных товаров. Первая категория - это продукты для стран, которые не являются союзниками. Тот же корпус, но с половиной функций от того, что должно быть", - пояснил Сухаревский.

Военный добавляет, что вторая категория - товары для союзников, где открывается уже больший процент возможностей - 70% функций. Например, США работают с Украиной именно по такому принципу - они предоставляют системы, но открывают только часть программного обеспечения. И, наконец, третья категория - это продукция, предназначенная исключительно для внутреннего использования.

"Если мы сможем политически и на законодательном уровне организовать такую систему, тогда я поднимаю обе руки за то, что наш опыт и наши решения нужно экспортировать. Если нет, тогда - нет", - говорит военный.

Он ни на мгновение не колеблется в своем убеждении в стратегической победе Украины в войне против России. Сухаревский говорит, что пережил 2014 год, когда ситуация была действительно критической. Это был год постоянного окружения, неоднократного прощания с жизнью. Такой безысходности, как тогда, сейчас даже близко нет. По его мнению, Украина имеет все необходимое для победы - остается только сконцентрироваться и работать.

Что еще говорит Вадим Сухаревский

Напомним, командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский сказал, что каждый удар ВСУ по объекту в России является результатом очень серьезного планирования и математических расчетов.

По его словам, чтобы удар был результативен, над этим "работают сотни умных, часто гениальных людей", прежде всего - "очень опытных офицеров". Он отметил, что эта работа ведется также "и в гражданском, и в международном разрезе", и здесь - "математика и планирование на первом месте".

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