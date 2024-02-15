Его подлинность подтвердили в ГУР.

В сети опубликовали видео боевого выхода главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова со спецназом.

Съемку ведут в месте, напоминающем двор частного дома. Буданов говорит другим военнослужащим: "Когда все уйдут, они захотят зайти сюда. Это зона риска". Пока он подписывает флаг Украины, на фоне слышны звуки взрывов.

Один из присутствующих предполагает, что они слышат работу противовоздушной обороны. Однако глава разведки отвечает: "Нет, это не ПВО, это я вам со знанием дела могу сказать". После этого видео обрывается.

Liga.net пишет, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил им подлинность видео. Он отказалсь раскрыть детали.

Боевые выходы Буданова: что известно

Как известно, Буданов занимает должность начальником Главного управления разведки Минобороны Украины с августа 2020 года.

Прошлым летом он рассказал, что в 2016 году принимал участие в спецоперации украинской разведки во временно оккупированном Крыму - тогда украинским бойцам пришлось проплыть 8 км.

Осенью Буданов отметил, что иногда его личное участие в боевых выходах обязательно, поскольку это помогает подбодрить военнослужащих.

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