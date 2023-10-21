По его словам, иногда это необходимо и позволяет подбодрить бойцов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что иногда его непосредственное участие в боевых выходах необходимо, поскольку присутствие руководителя ободряет и мотивирует бойцов.

"Иногда оно (присутствие, - ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов, - ред.)", - заявил глава ГУР в фильме Дмитрия Комарова "Год Харьковщина".

Отвечая на то, оправдан ли риск потерять главу разведки во время войны, Буданов отметил, что этот вопрос чисто риторический.

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"Если это дало положительный результат, значит это было сделано правильно. Если результата положительного не имеет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это древняя мудрость, но она правильная", - пояснил глава ГУР Минобороны Украины.

Участие Буданова в операциях

Как ранее сообщал УНИАН, глава ГУР известен тем, что принимает непосредственное участие в некоторых операциях своих подчиненных. Часто, речь идет о выполнении задач, где изначально расклад сил - не в пользу Украины из-за кратного превосходства врагов, отметил командир. Однажды он силой убеждения заставил штурмовую группу из 19 оккупантов сдаться в плен, поговорив с ними по рации.

По словам спецназовца, в этот момент большинство бойцов ГУР даже не знали, что с ними бок о бок борется Буданов. Когда голос главы ведомства неожиданно прозвучал по рации, у команды произошел всплеск морального духа.

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