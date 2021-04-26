На Донбассе сегодня вечером вражеским огнем был ранен украинский военнослужащий.
Об этом сообщается на странице ОТГ "Север" в Facebook.
"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.
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В результате украинский воин получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Он находится в удовлетворительном состоянии.
На место обстрела прибыли руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
По состоянию на 17:00 26 апреля в районе ООС зафиксировано шесть вражеских обстрелов.
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