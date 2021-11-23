Состояние здоровья одного раненого удовлетворительное, другого – тяжелое.

Двое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого удовлетворительное, другого – тяжелое.

За прошедшие сутки, 22 ноября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеCNN: Белый дом обсуждает отправку дополнительного оружия в Украину на фоне возможного вторжения РФВ направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Возле Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 утра, 23 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: Виолетта Орлова