Террористы отметили, что Украина "оккупировала" их территорию.

Террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины. Боевики требуют, чтобы Украина отвела войска "добровольно".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на так называемого "вице-спикера парламента ЛНР" Дмитрия Хорошилова.

"В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области... Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", - заявил представитель боевиков.

Более того, признанные Путиным террористы "ЛНР" открыто пригрозили Украине, если войска не будут отведены. Хорошилов заявил, что в таком случае будет принято решение, которое "позволит установить мир и восстановить нашу (боевиков – УНИАН) территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики".

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники двигались по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России.

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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