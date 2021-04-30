По состоянию на 7:00 30 апреля штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня.

Оккупанты в течение 29 апреля 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен один военный.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

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Неподалеку Невельского и Опытного российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Красногоровки – еще и со станковых противотанковых гранатометов. В районе Луганского и Павлополя противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Песков, Золотого-4 и Верхнеторецкого вооруженные формирования РФ совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Шумов российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - говорится в сводке.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 30 апреля штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Авдеевки боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Ситуация на Донбассе: последние новости

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Автор: Яна Ставская