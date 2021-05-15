В течение 14 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
В частности, вблизи населенного пункта Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а возле Марьинки - противотанковые пушки.
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Неподалеку Водяного и Новгородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Широкине – еще и из минометов 82-го калибра.
Вблизи Светлодарска российские оккупанты осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Катериновки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Новотошковского оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", – говорится в сводке.
По состоянию на 7:00 15 мая штаб зафиксировал два нарушения режима прекращения огня. Так, неподалеку Гладосово и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
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