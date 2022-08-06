В частности, за раз примерно 8-10 украинских самолетов в одном налете наносили удары.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинская авиация нанесла самый массированный удар по позициям российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом советник сказал в эфире программы "Фейгин Live".

"В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, что мы не видели за всю эту войну. Там примерно 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был. Знающие люди говорят, что российское ПВО либо вообще уже не работает на Херсонскую область, либо очень ограничено в своих возможностях, что безусловно стало результатом ударов по ним и по местам, где они хранят боеприпасы", - заявил Арестович.

"Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны. Честно говоря, с нашей стороны, так нахально 4-5 парами несколько раз за сутки, днем. А авиация, как мы понимаем, это очень серьезный и мощный вид вооруженных сил, который сильно превышает по боевым возможностям артиллерию", - заявил Арестович.

"Если такое продлится хотя бы несколько дней, там поплохеет очень сильно российской группировке", - отметил он.

Также он сказал, что по некоторым сведениям, пока без подтверждения, украинские самолеты наносили удары по левому берегу Днепра в Херсонской области.

"Традиционно обрабатывается район Новой Каховки и Берислав. Хотя досталось Олешкам и Чернобаевке", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков. Наши защитники снова устроили "время хлопка" для рашистов, истерически боящихся мести. В частности, склад боеприпасов взорвался в оккупированном городе Токмак Запорожской области, а также в Бериславском районе Херсонской области.

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