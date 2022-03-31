Бои идут в районе населенных пунктов Каменка и Сухая Каменка.

Российские войска не имеют полного контроля над Изюмом Харьковской области, бои идут к югу от города.

Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, сообщает Радио Свобода.

По его словам, войска агрессора смогли форсировать Северский Донец, поэтому бои идут сейчас в районе населенных пунктов Каменка и Сухая Каменка.

"Там идут ожесточенные бои. Задействованы минометы, артиллерия, самолеты и вертолеты. Это ад, но украинские силы обороны эффективно дают отпор", – сказал Мацокин.

По его словам, в Изюме гуманитарная ситуация критическая.

"Весь мир говорит о Мариуполе. И это понятно и правильно. Но у нас ситуация не лучше. Три с половиной недели люди без электричества, воды, газа, отопления. Нет связи, лекарств. Нет гуманитарных коридоров. Не работает больница - люди умирают из-за невозможности оказать им помощь. Это страшная картина, когда их прячут в парке, у подъездов, на огородах", – добавил Мацокин.

Как сообщал УНИАН, накануне действующий депутат Изюмского городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Анатолий Фомичевский завел в Изюм Харьковской области российских оккупантов.

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