Предатель показал россиянам незащищенный путь.

Действующий депутат Изюмского городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Фомичевский завел в Изюм Харьковской области российских оккупантов.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.

"В субботу, 26 марта 2022 г., начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный изменник - Анатолий Фомичевский", – заявил Стрельник.

Он отметил, что "именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов". "Но, к сожалению, мирные жители стали заложниками этих боев, а обрекли их на эти страдания предатели Изюма!" – подчеркнул он.

"Если бы российским оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет. Единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч изюмчан, оставшихся в блокадном городе, остается только наша Армия!" – добавил депутат горсовета.

Накануне сообщалось, что в районе города Изюм был сбит вражеский истребитель-бомбардировщик и беспилотный летательный аппарат.