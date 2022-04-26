А мобилизованных мужчин из "ДНР" и "ЛНР" оккупанты из РФ используют в качестве живых щитов.

Оккупанты боятся идти в наступление на территории Харьковской области из-за успешных оборонительных действий ВСУ. Они переживают за свою жизнь. А мобилизованных мужчин из так называемых "ДНР" и "ЛНР" кадровые российские военные используют в качестве живого щита.

Соответствующая информация стала известна благодаря новому перехвату разговора от СБУ. На аудиозаписи солдат из "ДНР" рассказывает, как на Харьковщине ВСУ эффективно уничтожают врагов.

"Миссия наша — выжить, понимаешь. Короче, не могу уже передать, как это оно на нервах все это. Дело в том, что тут приехали люди, отстрелялись и уезжают, а мы тут постоянно", — заявил оккупант.

Далее солдат говорит, что приходится самостоятельно себе готовить. Его подразделение уже успело вынести все из погребов мирных жителей в регионе.

"Россия оставляет после себя руины. Село называется, недалеко от Изюма, Топольское, а рядом Малая Камышеваха. Прорваться они [россияне] туда не могут. 9 мая это все не кончится", — продолжил солдат из ДНР.

Далее оккупант рассказал своей матери, что отказался подписывать контракт. А затем рассказал, как мобилизованных мужчин из "ДНР" и "ЛНР" бросают на передовую в качестве живого щита. При этом ВСУ очень эффективно обороняются.

"Сначала просто наших кидали наперед, с другого взвода и даже роты. Их мертвыми попривозили — на броневик прыгает и поехали на зачистку села, а там всегда ждут и стреляют укропы. А сегодня и вчера люди начали отказываться, россияне отказались, наши отказались, ну луганчане поехали. Ну а я сказал: "Ну на*ер — стреляй в меня, я не поеду", — подытожил солдат.

Напомним, по данным Генштаба, враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма. Оккупанты работают по двум направлениям: Андреевка — Заводы и Дибровное — Курулька

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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