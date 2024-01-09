К северу от Авдеевки Донецкой области россияне застряли в районе села Петровское.

Зимнее наступление российских оккупационных войск в Украине провалилось. Спустя три месяца после начала штурмов в Донецкой и Харьковской областях оккупанты не достигли ничего, кроме огромных потерь как в личном составе так и в технике.

Об этом пишет военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке. Отмечается, что за эти месяцы было уничтожено более 400 единиц боевой техники российских захватчиков. Несмотря на это, РФ остается далека от захвата Купянска и Авдеевки, равно как и в октябре прошлого года.

Так, к северу от Авдеевки Донецкой области россияне застряли в районе села Петровское, где украинские защитники держат оборону с помощью дронов-камикадзе и БМП Bradley. Серьезных изменений на том участке нет, россияне пока не способны окружить Авдеевку.

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Что касается Купянска, то там армия РФ завязла в районе села Синьковка. Танковые роты российских войск натыкаются на минные поля, теряя дорогостоящую технику. В то же время живой силе противника украинские воины противодействуют с помощью кассетных боеприпасов и гранат, которые сбрасываются с дронов.

Отмечается, что на протяжении последней недели на фронте идут более мелкие столкновения, по сравнению со штурмами, на которые Кремль бросал тысячи солдат. Очевидно, перед тем как перейти в очередное наступление, России придется снова собирать резервы.

В то же время вопрос того, как долго Украина сможет сдерживать наступление оккупационных войск РФ, и хватит ли ей боеприпасов, остается открытым.

Война в Украине: важные новости

Сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич рассказал, что оккупанты меняют тактику под Бахмутом. Россияне постоянно ведут штурмы на Бахмутском направлении, пытаясь вернуть утраченные позиции. И если раньше армия РФ посылала вперед пехоту и технику, то сейчас враг делает ставку на беспилотники.

Тем временем стало известно, что атака на нефтебазу в российском городе Орел стала спецоперацией украинских разведчиков. Ее реализовали при содействии волонтеров и Министерства цифровой трансформации.

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