По его мнению, конец марта - это та точно, к которой захватчики будут способны давить.

Оккупанты усилили свою активность по всей передовой и теперь несут значительные потери.

Как рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак "24 Канала", стойкость россиян в бою, вероятно, будет ограничена на длительный срок. Эксперт опроверг предыдущие заявления журналистов The Telegraph о возможном начале наземной наступательной кампании РФ на Харьковском направлении, особенно в Харькове и Купянске.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении активизация врага продолжается уже несколько месяцев. Там размещены захватчики, которые еще сохраняют свою боеспособность.

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Также есть информация, что именно на Лимано-Купянском направлении расположены российские военные соединения, которые еще сохраняют свою боеспособность. Теоретически их могут использовать при попытке прорыва. Но точно никто не знает, какова ситуация в той танковой армии", — отметил Ступак.

По его мнению, сейчас оккупанты не имеют серьезных проблем с логистикой и их коммуникационные линии функционируют достаточно эффективно. Однако за последние полтора месяца в Херсонской области ВСУ систематически разрушают снабжение сил противника продовольствием, медикаментами и боеприпасами. Это наносит значительный ущерб, особенно за счет использования БПЛА.

Ступак подчеркнул, что именно поэтому проблемы РФ с потерями и поставками могут повлечь серьезные последствия. В условиях активизации захватчиков на разных участках фронта нехватка ресурсов и материальной поддержки может существенно влиять на боеспособность и эффективность операций.

"Мое видение, что март - конец марта - это та точка, к которой они будут способны давить. После этого ситуация, предполагаю, перейдет в руки Украины и будет наш ответ", — подчеркнул экс-работник СБУ.

Ступак напомнил, что в РФ 15-17 марта должны пройти президентские выборы. Возможно, после этого ситуация изменится поскольку Владимиру Путину не придется больше стремиться получить дополнительную поддержку граждан.

"Наиболее вероятное, россияне объявят мобилизацию в апреле. Мы не знаем, будет ли он частичным или полным. С момента объявления мобилизации до отправки подготовленного военного проходит 3-4 месяца. Поэтому, если в апреле объявят мобилизацию, то ориентировочно июль-август можно увидеть их войска", — предположил эксперт.

Ступак добавил, что похожая динамика была замечена в 2023 году. Согласно оценкам, декабрь мог стать решающим или даже завершающим месяцем в этой войне, поскольку ресурсы российской армии были исчерпаны, но уже в октябре в РФ объявили частичные мобилизации. Это позволило врагу направить значительное количество людей на фронт и скорректировать ситуацию на поле боя.

Война в Украине - прогнозы

Несколько ранее немецкое издание Welt заявило, что ВСУ пойдут в новое наступление когда получат от Норвегии F-16. Эти операции будут проводиться в Херсонской области с акцентом на Крым.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявлял, что летом 2023 года ВСУ сделали рывок для дальнейших наступательных действий.

Как писал NYT, украинские войска на большей части линии фронта официально находятся в оборонном режиме. Только в южном районе Херсонской области они все еще продолжают наступление.

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