Атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел - это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в ведомстве.
Отмечается, что спецоперация была проведена при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и фонда "Повернись Живим".
Атака на нефтебазу в РФ - что сообщалось
Ранее УНИАН писал, что 9 января в российском городе Орел два дрона "упали" на объект топливно-энергетического комплекса. Информацию подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
РосСМИ сообщили, что дроны-камикадзе атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт":
"...вражеский БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы... Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о втором беспилотнике над нефтебазой "Орелнефтепродукт". Жильцы ближайших домов сообщают о втором взрыве".