Спецоперацию провели при содействии волонтеров и Министерства цифровой трансформации.

Атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел - это спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что спецоперация была проведена при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и фонда "Повернись Живим".

Атака на нефтебазу в РФ - что сообщалось

Ранее УНИАН писал, что 9 января в российском городе Орел два дрона "упали" на объект топливно-энергетического комплекса. Информацию подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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РосСМИ сообщили, что дроны-камикадзе атаковали нефтебазу "Орелнефтепродукт":

"...вражеский БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы... Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о втором беспилотнике над нефтебазой "Орелнефтепродукт". Жильцы ближайших домов сообщают о втором взрыве".

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