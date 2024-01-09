Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, там постоянно происходят штурмы. Об этом рассказал сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.
"92-я отдельная штурмовая бригада с другими бригадами работают длительное время на южном направлении Бахмута. Находимся в активной обороне. Пока никаких тактических и территориальных успехов враг не имеет. Силы обороны делают все необходимое для того, чтобы россияне не продвинулись", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".
Маляревич добавил, что оккупанты накопили достаточно сил и средств для осуществления штурмов украинских позиций в районе Бахмута. Враг постоянно получает подкрепление и активно развивает дроновую компоненту, говорит военный.
"Противник пытается менять тактику, больше применяя дронов. То есть, если раньше впереди была пехота и техника, то сейчас дроны становятся первыми. Россияне сейчас делают ставку на БПЛА", – констатировал он.
Война в Украине: ситуация на фронте
На Авдеевском направлении российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что почти сутки очень сильно падал снег – местами намело по полметра. Погодные условия затрудняют ведение боевых действий как для Сил обороны, так и для захватчиков.
Тем временем на Таврическом направлении оккупанты сдаются в плен. За последние дни такое желание изъявили 30 захватчиков. В частности, 10 оккупантов были взяты в плен в течение суток, 8 января.