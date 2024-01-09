Сейчас тактических и территориальных успехов враг не имеет, говорит военный.

Российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, там постоянно происходят штурмы. Об этом рассказал сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

"92-я отдельная штурмовая бригада с другими бригадами работают длительное время на южном направлении Бахмута. Находимся в активной обороне. Пока никаких тактических и территориальных успехов враг не имеет. Силы обороны делают все необходимое для того, чтобы россияне не продвинулись", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

Маляревич добавил, что оккупанты накопили достаточно сил и средств для осуществления штурмов украинских позиций в районе Бахмута. Враг постоянно получает подкрепление и активно развивает дроновую компоненту, говорит военный.

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"Противник пытается менять тактику, больше применяя дронов. То есть, если раньше впереди была пехота и техника, то сейчас дроны становятся первыми. Россияне сейчас делают ставку на БПЛА", – констатировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

На Авдеевском направлении российские войска продолжают атаковать позиции украинских защитников. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что почти сутки очень сильно падал снег – местами намело по полметра. Погодные условия затрудняют ведение боевых действий как для Сил обороны, так и для захватчиков.

Тем временем на Таврическом направлении оккупанты сдаются в плен. За последние дни такое желание изъявили 30 захватчиков. В частности, 10 оккупантов были взяты в плен в течение суток, 8 января.

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