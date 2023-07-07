Вместе с тем, убеждают военные, ресурсы для дальнейшего наступления есть - как в технике (использовано не более 15%), так и в людях.

Проблемы для украинских сил на поле боя продолжают создавать российская авиация и беспилотники, признались бойцы ВСУ в интервью Bild.

Особенно большой проблемой для украинцев является превосходство русских в воздухе, указывают журналисты. Посколькусолдатам вблизи фронта часто не хватает средств ПВО. Усложняет задачу и массовое производство российских беспилотников.

Из-за БПЛА противник лучше видит передвижение войск ВСУ днем и, по словам военных, сразу открывают огонь. Потому украинским бойцам необходимы в большом количестве средства ночного видения, чтобы двигаться ночью, а еще - бронетехника.

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Большой ценой Украине дается продвижение ВСУ по заминированным россиянами полям. Многие защитники уже потеряли конечности.

Вместе с тем, убеждают военные, ресурсы для дальнейшего наступления есть - как в технике (использовано не более 15%), так и в людях. Да и сами бойцы настроены позитивно и готовы освобождать украинскую территорию от оккупантов.

Однако, по словам 30-летней военной Маргариты, контрнаступление быстрым не получится. "Ситуация всегда была сложной, а сейчас еще сложнее! За каждым сантиметром освобожденной территории стоят жизни многих бойцов. Есть жертвы, тяжелые бои. Российская армия не деградирует и воюет примитивно, некоторые части очень эффективно воюют и совершенствуются, используют дроны. Сама их армия кажется слабой, но они совершенствуются и стараются идти в ногу с технологиями", - отметила Маргарита.

Контрнаступление ВСУ и потери армий - последние новости

Контрнаступление ВСУ продолжается с начала лета. У украинской армии есть уже первые успехи, хотя не такие заметные, какими их хотел бы видеть Запад.

В первые недели украинцы освободили сразу 8 населенных пунктов на стыке Запорожской и Донецкой областей. Из-за отчаяния враг даже пошел на подрыв Каховской ГЭС и затопление собственных позиций на левобережье Херсонской области, чтобы предотвратить форсирование ВСУ Днепра и перебросить часть освободившихся войск на восток.

"Застопорившееся", на первый взгляд, продвижение украинских сил связано прежде всего с проблемой прорыва хорошо укрепленной линии обороны оккупантов, в некоторых случаях - отсутствием паритета в вооружении и, как отметил сам Главнокомандующий Валерий Залужный, отсутствием эффективной поддержки с воздуха.

Эти помехи стоят защитникам жизни. Например, во время штурмов в 37-й бригаде ВСУ - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен). А 47-я бригада во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard. Вместе с тем российская пехота, которой поручено сдерживать первоначальные атаки ВСУ, понесла еще большие потери.

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