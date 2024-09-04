Необходимы массовые курсы по подготовке, все украинцы должны как минимум уметь накладывать турникеты.

Необходимо осознавать, что Украина давно живет в другой реальности и безопасных мест нет нигде, поэтому необходимо вводить массовые курсы по подготовке населения. Об этом пишет в Telegram заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин

"Нам давно нужно осознать, что страна живет в другой реальности. Как бы нам не хотелось, как раньше - безопасно, спокойно, тихо - не будет. Оружие от западных партнеров - лишь часть необходимого, еще и такое, что от нас не зависит. Зато от нас напрямую зависит уровень обученности граждан, которые в обязательном порядке должны как минимум уметь накладывать турникеты. И понимать, что этот турникет не должен быть китайской подделкой, - пишет он.

Жорин отмечает, что массовая подготовка украинцев, милитаризация всего общества - это "критически важная история для выживания нашей нации в целом".

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По его словам, это должно быть организовано на государственном уровне, системно, и с выделением необходимых ресурсов, бсолютно во всех регионах, потому что "никаких безопасных мест сегодня нет".

При этом, отмечает он, это должно быть организовано "не на бумаге, и не как очередная опция для коррупционных схем".

Атаки России по Украине

В ночь на 4 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине с применением ракет воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". Одной из целей российской атаки этой ночью стал Львов. По состоянию на 9 утра в результате атаки оккупантов погибли по меньшей мере 9 человек, среди них есть дети. В больницах оказалось более 40 человек.

Накануне, 3 сентября, Россия нанесла удар по Полтаве, в результате чего частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения. По последним данным, погибли 53 человека, еще 298 пострадали. Под завалами могут находиться еще до пяти человек.

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