Не игнорируйте воздушную тревогу.

В украинском воздушном простре фиксируют ракеты, выпущенные стратегическими бомбардировщиками РФ Ту-95МС.

Об этом информирует Командование Воздушных сил ВСУ в своем официальном Telegram-канале. "Группа ракет на Черниговщине в юго-западном направлении. Угроза для Киевщины!" - написали военные в 04:45.

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Видео дня

Обновлено в 05:08: Первая группа ракет меняет курс на Хмельнитчину.

Обновлено в 05:06: Вторая группа крылатых ракет сейчас на севере Киевской области, курс - западный.

Обновлено в 04:59: Ракета или ракеты из Житомирской области держат курс на Ровенскую область.

Обновлено в 04:58: Еще КР на Черниговщине в юго-западном направлении.

Обновлено в 04:53: КР на севере Житомирщины курсом на запад. Тем временем на Львовщине работает противовоздушная оборона, сообщает ОВА.

Обновлено в 04:51: Крылатая ракете на севере Киевщины, курс - западный.

Обновлено в 04:46: Ударный дрон летит в сторону Львова.

Атака на Украину 4 сентября

Как известно, ночью в небе над страной зафиксировали группы российских беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось о работе противовоздушной обороны в Киевской области и в самой столице, также дроны фиксировали в других областях.

Около 02:00 военные предупредили о взлете пяти бомбардировщиков Ту-95МС. Уже в 03:35 Воздушные силы информировали, что оккупанты запустили КАБ в сторону Сумщины.

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