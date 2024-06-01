"Без танков в Москве обойтись не получится, Россия не оставила для себя других вариантов", - глава штаба РДК Александр "Фортуна"

Глава штаба Русского Добровольческого Корпуса, воющего на стороне Украины, Александр "Фортуна" в интервью УНИАН рассказал о ситуации на фронте, угрозе со стороны РФ для Европы, а также поделился своем видением завершения войны России против Украины.

Начнем с ситуации на фронте. Внимание всего мира приковано к Харьковскому направлению. Что там сейчас происходит?

Это была попытка создания определенного очага напряжения на границе. В некотором роде это аналогично тем действиям, которые мы совершаем при операциях на границе. Я не думаю, что была задача в организации буферной зоны, это достаточно большое комплексное мероприятие.

Если в целом посмотреть на фронт, мы сталкиваемся с ситуацией, когда российской армии и в первую очередь российской власти необходимо что-то "продать" внутреннему рынку, какую-то победу. Поэтому такие попытки будут по всему фронту. Мне бы хотелось напомнить людям, которые считают, что граница – это просто граница, что это не так. Это тоже линия фронта на сегодняшний момент.

Что вы можете сказать о путинской армии, наступающей на Волчанск? Это кадровики, "мобики", какая у них тактика? Что с вооружением, мотивацией?

Это классические "мясные штурмы". Качество личного состава разное – специалистов мы не встречали. Возможно, они были во втором-третьем эшелоне, но на "нуле" их не было точно. Я имею в виду специалистов из разведки, спецслужб, спецподразделений силовых структур. Это были мобилизованные и даже срочники.

В "мясные штурмы" отправляют достаточно большими соединениями пехоту, которая просто "гуляет", и где она просочилась – пытаются развивать успех. Техники использовалось немного. Практически не использовалось, как ни странно, хотя мы наблюдали достаточно большое количество техники на Шебекино. Но она не была задействована, благодаря тому, что у нас хорошо работала БПЛА-компонента. Я так понимаю, они тоже отдавали себе в этом отчет и старались технику не использовать. Но использовали КАБы – это стандартно сейчас.

Как много россиян сдается в плен именно на этом направлении? Или они не доживают до этого?

Не так много, как сдавалось в плен. Но так как есть определенная специфика боевых действий в городской застройке – там в плен сдаться достаточно сложно, – не так много случаев. С нашей стороны ребята попали в плен – не из РДК, а из подразделения "Братство". Это были очень печальные новости. Надеемся, у ребят там все хорошо и их получится обменять.

Силы обороны многие месяцы страдали от недостатка вооружения, поскольку задерживались поставки из США. Ощутили ли вы на себе эту проблему и можно ли уже сказать, что она решена?

Мы все прекрасно знаем о том, что ленд-лиз не заработал. В настоящий момент всё, что поставляется, поставляется в рамках других программ, других обязательств. Абсолютно все, включая нас, ощущают определенные неудобства, что-то есть, чего-то не хватает. Мы привыкли к подобной ситуации и оперируем тем, что есть.

Сегодня отовсюду звучит много страшилок о том, что РФ собрала новые резервы и может начать наступление на новом участке – в частности, на Сумщине. Как вы оцениваете подобные угрозы, реалистичны ли они?

Угроза удара есть всегда и везде. Набирать новых мобилизованных Россия будет до самого конца. Человеческий ресурс там практически неограничен, качество этого ресурса – вопрос другой, мы все видим, кто присутствует на фронте. С другой стороны, любой вооруженный человек – это вооруженный человек.

Ничего нового в этом нет, Россия будет пытаться продавить по всей линии фронта. Везде люди должны быть на низком старте, готовиться, подтягивать резервы. Надо работать и не витать в облаках, что завтра все закончится, Россия нападет на Харьковскую область и где-то напряжение спадет. Расслабляться нельзя вообще нигде.

США пока официально не сняли запрет на удары по России своим оружием. Но ряд европейских стран разрешили бить своим оружием по военным объектам на территории Российской Федерации. Насколько это поможет?

Это, безусловно, поможет. Здесь есть практическая сторона вопроса, касающаяся аналитики в плоскости ведения боевых действий и стратегии. И гражданское население, и армия в большей степени страдают от авиаударов. Если у нас с точки зрения земли, суши, пехоты есть определенный паритет, то воздух – пока история сложная и противопоставить что-то на сегодняшний момент сложно. Да, есть системы ПВО, что-то еще, но этого всегда не хватает. А у России пока что достаточно большой авиапарк и тех же ФАБов, которые переделывают в КАБы и кучу других устройств, у них достаточно много. Поэтому удары по военной инфраструктуре на территории РФ – прежде всего, по авиационной – необходимы. В этом залог победы.

Я думаю, что США на сегодняшний день выгодна Россия во главе с существующей властью, поскольку они считают, что эти люди понятны. Да, это диктаторы, преступники, убийцы, но понятно, как с ними работать. Если эти люди исчезнут, то начнется неконтролируемый хаос, который будет, скорее всего, хуже, чем то, что есть сейчас. Я считаю, что ошибка здесь в том, что Запад думает, что эти люди понятны и как-то контролируемы, а эти люди этим пользуются.

Рано или поздно Российской Федерации придется конфликт масштабировать, чтобы власть и экономика держались на плаву. Им придется расширять конфликт, в это могут быть втянуты страны Балтии, кто-то еще. И уже будет поздновато принимать решение, кто плохой – кто хороший, кто контролируемый – кто нет.

Как вы думаете, сколько Россия вообще сможет тянуть эту войну в условиях санкций, которые, возможно, будут усиливаться? Насколько вероятна конфронтация со странами НАТО, которым так сильно угрожают российские пропагандисты?

Россия может вести эту войну десятилетиями. Человеческий ресурс там неисчерпаем. Сегодня люди идут с одним видом вооружений, завтра с копьями и на конях все равно пойдут. Не надо думать, что у них что-то закончится, и все остановится. Дело не в этом. На сегодняшний день в массе своей у населения РФ начисто отсутствует критическое мышление и результаты отрицательной селекции дают о себе знать – им сказали по телевизору "Надо!" – значит надо. Вести войну Россия способна очень долго.

Что касается санкций, они прекрасно обходятся. Есть определенные сегменты экономики, которые сильно пострадали. Тем не менее, достаточно большое количество товаров сейчас завозится через Казахстан, Киргизию, Турцию. Это усложняет логистику, но не причиняет каких-то супер ощутимых проблем.

Если мы говорим о противостоянии НАТО и РФ, мы говорим о сравнении двух больших парадигм мышления именно с военной точки зрения. Российская армия – это все-таки советская армия образца 1945-го года и по мышлению, и по стратегии, и по тактике, и по отношению к личному составу. Разве что, другое вооружение. Если мы говорим о странах НАТО, там упор на высокотехнологичную армию, высокопрофессиональных специалистов.

Но при долгой игре РФ способна победить по крайней мере страны Балтии, Польшу. Европа не сможет с ними долго соперничать никак. Поэтому те люди, которые живут в странах Европы и считают, что они неприкосновенны, рискуют проснуться в 24 февраля 2022 года, как проснулись люди, которые считали, что никогда Россия не нападет на Украину. Я бы призывал всех людей менять мнение и готовиться – научиться стрелять, оказывать первую помощь, понять, куда увезти детей, как вести себя в условиях катастроф, военного положения. Серьезно воспринимать угрозу со стороны РФ, а не просто как конфликт между Украиной и Россией.

Ядерное оружие рискнет использовать РФ?

Я думаю, что нет. Для того, чтобы воевать с той же Европой, им никакое ядерное оружие не нужно. Давайте будем честными, Россия достаточно далеко ушла в развитии БПЛА, она занимается этим вопросом. Им достаточно просто осуществить массированную атаку на страны Балтии, запустить туда пару батальонов мотопехоты, закрепиться в больших городах и никто их никогда оттуда уже не выкурит. Я не верю, что Европа будет бомбить собственные города, чтобы выбить оттуда российскую армию. А Россия будет это делать, так как в РФ ценность человеческой жизни равна нулю.

Помимо того, что нужно не дать этой раковой опухоли распространиться, каковы цели РДК в этой войне? Каким вы видите завершение этой войны – могут ли это быть танки в Москве, переворот в Кремле? Что может быть с Путиным и его хунтой после победы? Или победа может быть благодаря тому, что с ними что-то да случится? Какой вы видите Россию будущего – возможна ли она без этого режима или она распадется на осколки?

К сожалению или к счастью, без танков в Москве или стрельбы в Кремле обойтись не получится. Это абсолютно очевидно, никаких вариантов сама РФ для себя не оставила. В любом случае, победа Украины и всего цивилизованного мира – это поражение России на поле боя. Это не санкции, не какие-то экономические ловушки, не какие-то политические игры – это абсолютная капитуляция на поле боя. Это единственное условие, при котором Россия сама для себя признает поражение в войне. Танки в Москве мы увидим, я думаю. Это во-первых.

Во-вторых, я не сторонник такой персонификации Путина как вселенского зла – он один из десятков сотен и тысяч людей, которые в этом виноваты. Я думаю, есть люди пострашнее, чем Владимир Путин, особенно идеологи "русской весны" и многие люди, которые не особо на виду. Естественно, все эти люди должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, как люди, стоящие за преступлениями против мирного населения, за геноцидом населения. Они должны быть наказаны по всей строгости закона.

Я не сторонник того, чтобы вешать людей на столбах и заниматься самоуправством. Я считаю, что должны быть трибуналы, должны быть введены определенные процедуры по репарациям, по поиску виновных и привлечению каждого виновного по мере его вины к ответственности. Есть люди, напрямую в этом участвовавшие, а есть те, кто просто промолчал, кто на эту так называемую "СВО" давал денег, есть журналисты, пропагандисты. У всех степень вины разная, но у всех она есть.

По поводу образа России будущего очень любят спорить беглые российские либералы и "воевать" с режимом Путина до последней чашки кофе где-нибудь в Вильнюсе или Мюнхене. Но определять, как будет выглядеть Россия будущего будет все-таки, во-первых, население РФ, а во-вторых, те силы, которые приведут к смене существующего кремлевского режима военным путем.

Я думаю, что РФ погрузится в пучину гражданской войны. Вопрос будет только в размахе. Возможно, это будет какая-то совсем уж мрачная история, возможно – просто война элит. Я думаю, что, скорее всего, это будет просто война элит, поскольку как раз элиты занимаются накоплением определенных ресурсов. Но я думаю, что еще не упущена возможность у населения Российской Федерации взять свою судьбу в свои руки. Шанс этот с каждым часом все меньше и меньше, но тем не менее он пока остается. Рано или поздно у этих людей будет выбор – начать что-то делать либо погружаться в какое-то средневековье.

Еще с 2014 года наши надежды на это все больше и больше рассеивались. Ты пытался достучаться к родственникам, друзьям и думал – ну что вам еще нужно, вот же повод. Лично я абсолютно не верю в то, что россияне могут встать и защищать себя, потому что этот режим уничтожает не только украинцев.

Есть единственное условие, о котором многие не задумываются. Для того, чтобы это случилось, война должна перейти на территорию Российской Федерации.

РДК пытается время от времени переносить войну на территорию РФ. Как местное население реагирует на это?

Есть те, кто поддерживает, есть те, кто хочет вступить в РДК. Есть люди, которые узнают, что в каком-то регионе начинаются боевые действия и находятся в соседних регионах, и начинают нам писать "давайте мы приедем".

Разные бывают истории. По большому счету, обычным гражданским, которых мы встречаем, о политике разговаривать не очень удобно, не особо у них на это есть желание и время, они больше заботятся о самосохранении. Мы по мере возможностей пытаемся им в этом помочь – куда-то эвакуировать, вывезти.

Возможно, вы с побратимами видели интервью с Виталием Портниковым и Юлией Латыниной, которая давно проявляет имперские закидоны. Я не хочу уйти в какие-то обиды, но Портников конкретно поставил ее на место. Что бы вы сказали по этому поводу?

Видели. Я могу сказать одно и, возможно, мы в ближайшее время сделаем официальное заявление от корпуса на эту тему. Существующая так называемая оппозиционная либеральная общественность, выехавшая из Российской Федерации в свое время, на сегодняшний момент не представляет собой никакой силы, никакого влияния. Не совсем понятно, почему она вообще называется оппозицией. Эти люди выехали из страны. Все, чем они занимаются – это бесконечные круглые, квадратные, овальные столы, форумы, кворумы, что-то еще. Из всей этой публики мне бы хотелось отметить организаторов Форума свободной России, который проходил в Вильнюсе, потому что они нам реально помогли – провели аукцион, приобрели автомобили, есть практическая польза. Есть еще ряд людей, чьи фамилии не хотелось бы называть, которые тоже нам в определенной степени помогают. Я сейчас говорю не только о материальной помощи, помогать же можно не только деньгами – вариантов сотрудничества огромное количество.

Но все эти люди умеют вести только дебаты не очень хорошего качества, кричать, писать какие-то посты, жаловаться. Что здесь оппозиционного – мне непонятно от слова совсем. С этими людьми не хочется иметь никаких дел, тратить на них время, поскольку они не просто бесконечно далеки от войны, они бесконечно далеки в принципе от какого-либо сопротивления и от какого-либо противостояния. Эти люди могут только проиграть, но они почему-то до сих пор уверены, что рано или поздно силовые структуры или объединения зайдут в РФ, и они на плечах солдат "заедут" в Кремль. Ни один из этих людей не имеет никакого отношения к тому, что мы делаем. Ни один из них не приложил руку к тому, чтобы хоть как-то приблизить победу. Они занимаются своими только им понятными делами.

Тала Калатай