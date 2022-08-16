Оккупанты также провалили атаки на других участках линии фронта.

Российские оккупанты попытались организовать наступление в районах девяти населенных пунктов. Семь атак провалились и закончились потерями для врага, особенно это касается битвы возле Новогригорьевки. А неподалеку от Невельского и Новомихайловки бои пока продолжаются.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштабу ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

"Бестолковая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевки завершилась для оккупантов значительными потерями и бегством", — сообщили в Генштабе о ситуации на Южнобужском направлении.

Аналогично закончились битвы в оперативном районе вокруг Бахмута. Россияне пытались атаковать возле Соледара, Зайцевого и Майорска, но отошли с потерями.

На Краматорском и Славянском направлениях тоже были неудачные штурмы рашистов — возле Ивано-Дарьевки при поддержке авиации и неподалеку от Мазановки соответственно. В обоих случаях ВСУ нанесли ущерб врагу.

Сейчас сражения продолжаются на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях — в районах Невельского и Новомихайловки. Враг также обстреливал десятки населенных пунктов с применением танков, артиллерии и авиации. А возле Новой Дмитровки и Дибровного рашисты применили боеприпасы зажигательного действия.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ украинские защитники ликвидировали 43 900 человек личного состава армии РФ. А СМИ со ссылкой на Пентагон сообщают цифру едва ли не в два раза большую — 70-80 тысяч россиян.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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