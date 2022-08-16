Еще на трех участках на границе Луганщины и Донетчины бои продолжаются до сих пор.

Российские войска ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Они используют любую возможность для создания благоприятных условий для дальнейшего наступления на отдельных участках. Атакуют по разным направлениям, чтобы выжать ВСУ из оборонительных укреплений. За вчера шесть раз наши бойцы заставили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганщины и Донетчины бои продолжаются до сих пор. В том числе и в районе Лисичанского НПЗ", – проинформировал Гайдай.

По его словам, населенные пункты и позиции украинских военных враг обстреливает из артиллерии. Только за ночь совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара. Не прекращается и ракетный террор. Так, одну из ракет противник направил на здание, где расположились полицейские с Луганщины, которые сейчас базируются в соседней области.

Ранее Американский институт изучения войны (ISW) назвал направления, на которых ведутся активные боевые действия, а также те, которые составляют приоритет для РФ в войне против Украины.

Кремль предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, Северска.

Вас также могут заинтересовать новости: