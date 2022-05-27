Ходжес говорит, что до конца лета вражеская армия будет отодвинута на позиции до 24 февраля.

До конца лета украинская армия сумеет оттеснить российских оккупантов на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения.

Такой прогноз озвучил телеканалу "Дом" американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес. В настоящее время Ходжес является ведущим военным экспертом Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

По его словам, для победы одной из сторон следует решить логистические проблемы.

"Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе", - отметил он.

"По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой те были 23 февраля", - прогнозирует Ходжес.

Ходжес констатировал, что у вражеской армии все еще много артиллерии и ракет, а его прогноз сбудется после того, как они закончатся.

"Когда они не смогут оказывать давление на украинские войска - от Херсона и до Донбасса, тогда и будет следующая переломная точка в этой стадии операции. И тогда к концу лета, если мы исправим тыловое обеспечение, логистику, то ВСУ смогут выгнать российские войска", - отметил генерал.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины закончится потерей большого количества людей и страданиями многих украинских семей.