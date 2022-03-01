На Черниговщину вошли белорусские войска.
Как сообщает Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, информацию подтвердил представитель регионального управления сил тероборони "Север" Виталий Кириллов.
"Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска", - говорится в сообщении.
Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.
Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.
Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – "Грады". Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.
Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.