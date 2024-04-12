В результате одного из "прилетов" пострадали военные противника, узнали журналисты.

Санитарные потери РФ на 12 апреля 2024 года возросли - в Белгородской области страны-агрессора в пятницу с беспилотника на бензогенератор сброшено взрывное устройство, ранены двое военных противника.

Инцидент произошел на расстоянии 500 метров от украинской границы и в 4 километрах от села Петровка, сообщает издание ASTRA в Telegram. По его сведениям, удар нанесли Вооруженные силы Украины.

"…ранения получили двое военных, они с ожогами разной степени доставлены в госпиталь. Всего, по информации источников, за последние двое суток в результате атак БПЛА в приграничных Белгородской и Курской областях пострадали как минимум двое военных и один сотрудник пограничной службы ФСБ", - отмечается на канале.

Кроме того, в сети появилась информация, что дрон влетел в здание в городе Белгород. В российском Минобороны утверждали, что над Белгородской областью якобы ликвидировали пять беспилотников.

Стоит отметить, что во время войны против Украины общие потери РФ на 12 апреля 2024 в живой силе составляют уже 451 730 захватчиков.

В центре внимания российско-украинская война - сегодня это стоит знать

Россияне уже не раз били из Белгородской области по мирным украинским населенным пунктам, есть жертвы, пострадавшие и много разрушений. После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, на территории этого региона тоже начали происходить взрывные инциденты.

В частности, 1 апреля стало известно, что в Белгороде была объявлена воздушная тревога, работала российская противовоздушная оборона. В сети появилась информация, что горели здания и автомобили.

Вас также могут заинтересовать новости: