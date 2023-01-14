Также не было зафиксировано взлетов истребителей.

Ни одного сообщения или подтверждения запусков ракет с территории Беларуси сегодня не поступало.

Об этом заявили аналитики мониторинговой группы "Беларуски Гаюн" и добавили, что взлетов истребителей тоже не было.

"Можем уверенно сказать, что взлетов истребителей с белорусских аэродромов, в частности с аэродромов в Мачулищах и Барановичах, также не зафиксировано", - говорится в сообщении мониторинговой группы.

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Между тем, в Воздушных силах Украины предположили, что обстрел могли вести с территории РФ.

"Ракеты С-300 разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, позволяет применять их с территории России", - сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат каналу 24.

Ракетная атака на Киев 14 января

Утром 14 января после 9:30 в Киеве была объявлена воздушная тревога после того, как столицу сотрясла серия взрывов.

Позже власти столицы сообщили, что взрыв и "прилет" произошел в Днепровском районе города, а в Голосеевском районе сбили ракету, обломки упали на нежилое здание. Потом в КМВА уточнили, что Россия попала в один из инфраструктурных объектов столицы.

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