Украина постепенно увеличивает свои оборонные способности.

На сегодняшний день обстановка на территории Беларуси не представляет угрозы для Украины

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, подразделения ВС Беларуси, развёрнутые вдоль государственной границы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились.

"Обстановка на территории Беларуси не несёт непосредственной угрозы каких-то сухопутных действий против Украины. Мы постоянно в коммуникации с иностранными партнёрами, в частности, из США, Польши. Постоянно работает наша разведка", - сообщил Наев.

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Он отметил, что военнослужащие чувствую себя спокойно и продолжают профессионально выполнять свои обязанности.

"Мы постепенно увеличиваем наши оборонные способности и повышаем обученность личного состава", - добавил командующий.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, что несколько дней назал Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом.

В Генеральном штабе сообщили о росте угрозы нанесения россиянами ракетных и дроновых ударов по Украине из Беларуси.

Кроме того, риск наступления российской армии со стороны Беларуси будет сохраняться в течение года.

Недавно Минобороны Беларуси анонсировало совместные с Россией летно-тактические авиационные учения.

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