На сегодняшний день обстановка на территории Беларуси не представляет угрозы для Украины
Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, подразделения ВС Беларуси, развёрнутые вдоль государственной границы, ни в количественном, ни в качественном отношении не изменились.
"Обстановка на территории Беларуси не несёт непосредственной угрозы каких-то сухопутных действий против Украины. Мы постоянно в коммуникации с иностранными партнёрами, в частности, из США, Польши. Постоянно работает наша разведка", - сообщил Наев.
Он отметил, что военнослужащие чувствую себя спокойно и продолжают профессионально выполнять свои обязанности.
"Мы постепенно увеличиваем наши оборонные способности и повышаем обученность личного состава", - добавил командующий.
Угроза со стороны Беларуси
Напомним, что несколько дней назал Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом.
В Генеральном штабе сообщили о росте угрозы нанесения россиянами ракетных и дроновых ударов по Украине из Беларуси.
Кроме того, риск наступления российской армии со стороны Беларуси будет сохраняться в течение года.
Недавно Минобороны Беларуси анонсировало совместные с Россией летно-тактические авиационные учения.