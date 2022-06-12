В Генштабе заявили, что дополнительные средства белорусы устанавливают в приграничных областях.

На границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывание дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

Вчера Генштаб сообщил, что в Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и продолжили проверку боевой готовности до 18 июня.

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