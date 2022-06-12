На границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывание дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".
Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).
В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.
Вчера Генштаб сообщил, что в Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и продолжили проверку боевой готовности до 18 июня.