Беларусь постоянно манипулирует различными темами, отметил спикер Госпогранслужбы Украины.

В Государственной пограничной службе Украины отреагировали на недавний инцидент с вертолетом на границе Польши и Беларуси. Ко всем заявлениям Беларуси надо относиться внимательно, отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Примечательно, что Беларусь постоянно нагнетает или манипулирует разными темами... по разным направлениям границы со странами, с которыми она граничит. Поэтому надо быть внимательными к тому, что говорит Беларусь, обвиняя разные страны...", - сказал он.

Демченко также напомнил о нагнетании со стороны Беларуси по ситуации с мигрантами. Поскольку именно с территории Беларуси они пытаются незаконно пересечь границу и попасть в европейские страны. В то же время Беларусь постоянно обвиняет Запад в миграционном кризисе.

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"Если говорить о нашем участке границы... то мы не фиксируем за последнее время никаких попыток создать какую-то провокацию со стороны Беларуси. Но несмотря ни на что, подразделения Госпогранслужбы и других составляющих Сил обороны... хорошо понимают, насколько опасной может быть ситуация с Беларусью, которая поддерживает Россию... Поэтому они готовы к развитию любой ситуации", - сказал Демченко.

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Как сообщал УНИАН, несколько дней назад беларуские пограничники заявили, что со стороны польского села Мостовляны границу Беларуси пересек вертолет, который потом полетел обратно. Беларусы опубликовали видео с вертолетом и подчеркивают, что якобы речь идет о польском Ми-24.

Позже польская сторона опровергла это заявление Беларуси, заявив, что это провокация и ложь. В свою очередь, активисты и аналитики считают, что границу Беларуси мог пересечь именно беларуский вертолет.

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