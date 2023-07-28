Спикер ведомства Андрей Демченко прокомментировал активность наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Сейчас на территории Беларуси находятся чуть более пяти тысяч российских наемников, но они дислоцируются на значительном расстоянии от границы с Украиной.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что рядом с украинско-белорусской границей не фиксируется перемещение ни техники, ни личного состава каких-либо вражеских подразделений. Об этом он сказал в эфире телемарафона, комментируя активность "вагнеровцев" в Беларуси.

Демченко отметил, что ситуация на границе остается полностью контролируемой.

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"Можно сказать, что непосредственно по линии границы - спокойной. Мы не видим рядом с нашей границей перемещения ни техники, ни личного состава любых подразделений, которые могли бы представлять угрозу Украине", - отметил он.

По поводу пребывания на территории Беларуси российских наемников из частных военных компаний, спикер сообщил: "По нашим данным, сейчас их там чуть больше пяти тысяч".

"Они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной. Однако подразделения разведки и, в частности разведки Государственной пограничной службы продолжают отслеживать их условия пребывания, как они будут в дальнейшем привлечены и насколько они будут представлять угрозу Украине", - отметил Демченко.

В то же время, добавил он, наемниками "больше нагнетают ситуацию, в том числе в отношении стран Европейского Союза".

"Это тот фактор воздействия, который они продолжают использовать. Один из. Поскольку Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в этой ничем неспровоцированной кровавой войне", - сказал спикер.

Активисты уточнили количество "вагнеровцев" в Беларуси

Как сообщалось, согласно данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", утром 23 июля на белорусскую территорию прибыла уже десятая по счету колонна с членами частной военной компании "Вагнер".

По данным активистов, в колонне российских наемников было по меньшей мере 10 единиц техники. Отмечалось, что по состоянию на 24 июля их количество уже составляет 3450-3650 человек.

В своей утренней сводке сегодня, 28 июля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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