Американский лидер опасается, что подобные заявления могут породить нереалистичные ожидания и лишь спровоцировать Россию.

Президент США Джо Байден попросил глав Госдепа и Пентагона "сбавить обороты" в выражении поддержки Украине, чтобы не рождать нереалистичных ожиданий и не провоцировать Россию.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации.

По информации СМИ, причиной послужил апрельский визит Блинкена и Остина в Киев, в ходе которого американские представители выразили уверенность, что Украина выиграет войну и будет существовать гораздо дольше Владимира Путина. По мнению президента, его подчиненные "зашли слишком далеко".

Байден был недоволен тем, что Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась такая риторика – цитирует NBC одного из источников в администрации.

По словам другого источника, официальные лица США все больше обеспокоены тем, что в конечном итоге война в Украине перейдет в затяжной конфликт, в котором Россия будет достигать небольших и стабильных успехов. Там обсуждают, должен ли президент Зеленский смягчить свою жесткую публичную позицию о "мире в обмен на территории".

Как УНИАН уже писал, между США, странами Европы и Украиной наметились разногласия относительно того, как должна завершиться война. Отмечается, что особое значение будет иметь позиция президента Зеленского и его западных союзников, если начнутся реальные переговоры о прекращении конфликта.

В то же время, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина не может себе позволить любой "Минск" и должна деоккупировать территории. Однако для этого необходимо определенное время, оружие, средства и мобилизация общества.

Напомним, 16 мая у Зеленского подтвердили, что переговоры с Россией сейчас на паузе. Причин несколько, в том числе непонимание агрессором сегодняшних процессов в мире. К слову, последний раз делегации двух стран встречались лицом к лицу в конце марта.

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