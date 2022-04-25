Накануне была достигнута договоренность о дополнительной военной помощи Украине в размере 322 млн долларов.

В США считают, что Украина может выиграть войну против России. Все, что для этого необходимо – правильное оборудование и надлежащая поддержка.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после визита в Киев, сообщает CNN.

По его словам, характер войны в Украине изменился, сейчас у Украины другие потребности. Она нуждается в дальнобойном оружии, а также страна выразила потребность в танках.

"Первый шаг к победе – это вера в то, что вы можете победить. Мы верим, что мы можем победить, они могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы будем делать все возможное и будем продолжать делать все, что в наших силах", – сказал Остин журналистам.

Напомним, по информации Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента в ходе визита была достигнута договоренность о дополнительной военной помощи Украине в размере 322 млн долларов.

В то же время, госсекретарь Энтони Блинкена, который вместе с Остином прибыл в Киев, подчеркнул, что не знает, как будет разворачиваться судьба войны в Украине в будущем. Но пообещал свою поддержку до момента окончательного успеха Украины в этом противостоянии.

"Суть такова. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на сцене", – сказал он.

Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля провели трехчасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. К слову, это первый визит приезд американских чиновников в Украину с начала полномасштабной войны с Россией. Также этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.

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