Однако для этого необходимо определенное время, оружие, средства и мобилизация общества.

Украина не может себе позволить любой "Минск" и должна деоккупировать все свои территории, а это вопрос времени.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

"РФ в ее нынешнем виде существует благодаря тому, что экспансионизм, желание уничтожить соседей и желание забрать что-то у соседей является единственным, что они продают миру. То есть это ужас - бойтесь нас, а также то, что они могут зайти в любую страну, назвать это специальной военной операцией... и начать все разрушать...", - отметил он.

По словам советника руководителя ОП, мир до сих пор шокирован вторжением РФ в Украину.

Он напомнил, что в РФ высказываются и о "денацификации" Польши, и о готовности воевать с Финляндией и Швецией.

"То есть РФ продает экспансию, экспансию под любым предлогом... У нас есть миссия, к сожалению, это только наша украинская миссия - остановить Российскую Федерацию и отбросить ее к границам украинским в полном объеме. Мы это будем делать. К сожалению, большая цена", - подчеркнул Подоляк.

Он вспомнил слова министра обороны Алексея Резникова о том, что у Украины есть шанс остановить РФ, однако для этого необходимо определенное время.

"Это математика: оружие, санкции, финансовая помощь Украине, которая пойдет опять же на войну, потому что РФ сегодня, продавая свои энергоносители, имеет очень много средств. За три месяца войны РФ получила практически 100 млрд евро прибыли от продажи энергоносителей. Это деньги, которые идут на войну против Украины... Вопрос в том, сколько у нас есть средств, которые мы можем тратить на каждый день войны. Эта вся математика позволяет нам считать, сколько дней эта война продлится", - сказал советник главы ОП.

По его мнению, кроме денег и этой математики, надо еще понимать, что для Украины после событий в Киевской области и того, что сейчас происходит в Мариуполе, принципиальным является нежелание иметь соседа, который будет через год-два снова атаковать Украину.

"Поэтому мы не можем себе позволить любой "Минск" (Минские договоренности - УНИАН). Поэтому мы должны деоккупировать все наши территории, а это вопрос времени и вопрос готовности это сделать, накопления оружия, накопления денег, мобилизации общества", - подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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