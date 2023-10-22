Оккупанты выбрали несколько приоритетных направлений для передислокации.

Партизаны фиксируют перемещение военной техники РФ из Новоазовска (Донецкая область) в направлении Бердянска - там замечено большое количество грузовиков с БК оккупантов.

Об этом заявил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. По его мнению, армия РФ снова взяла в "приоритет" именно это направление.

Также возобновилось движение смешанной техники РФ через Никольский район. Соответствующие колонны следуют по направлениям Розовка/Пологи/Орехов.

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"Необычно, источником (точкой старта) является север района, граничащего с Угледаром/Волновахой", - указал Андрющенко.

По его словам, перемещения техники из Новоазовска и Волновахи через город сохраняются. Однако нельзя говорить, что они носять массовый характер.

Партизаны "спалили", где россияне прячут технику в Крыму

Сегодня партизанское движение "АТЕШ" заявило, что "спалило" очередную базу армии РФ во временно оккупированном Крыму. Она находится возле Джанкоя.

Ее удалось обнаружить благодаря бдительности агента "АТЕШ": он заметил колонны техники, которую передислоцировали войска РФ на местный зерносклад в селе Заречное Джанкойского района. Так, Россия стянула в свое "хранилище" около 20 единиц техники. Ее охраняют военные.

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