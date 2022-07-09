Российские захватчики совершили безуспешную попытку штурмовых действий на направлении Золотаревка – Верхнекаменское.

Украинские защитники успешно отразили штурмовые действия российских оккупантов на Донецком направлении.

Об этом говорится в вечернем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении враг продолжил применять имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии соприкосновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку Шумов. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в районе Краматорска. Также захватчики совершили безуспешную попытку штурмовых действий на направлении Золотаревка – Верхнекаменское. Метким огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаревки", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии соприкосновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка. Успеха не имеет, с потерями отошел. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки. На Южнобугском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на обороне занятых позиций и сдерживании имеющимися огневыми средствами продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно захваченной территории", - отметили в Генштабе.

Ранее военный эксперт рассказал о будущей ключевой битве на Донбассе: "России не стоит рассчитывать на успех".

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