По словам представителя ГУР, президент РФ окружил себя пенсионерами.

Представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов заявил, что в окружении российского президента Владимира Путина усиливаются споры на фоне постоянных успехов Вооруженных сил Украины в войне.

"Чем более успешные действия украинских сил обороны, чем интенсивнее освобождаются наши территории и чем больше гибнет россиян, тем больше будут нарастать противоречия внутри этой "банки с пауками", которую называют башнями Кремля или кремлевской верхушкой", — пояснил Юсов в эфире Radio NV.

По его словам, Путин подвинул с публичных позиций главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. На них возвращаются начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Но в конце концов даже эти изменения, сам факт этих очередных изменений ослабляет российскую армию, потому что когда мы говорим о Герасимова, мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человека уже в глубоком возрасте, которая явно не может говорить о каких-то инновационных и современных подходах. И там вся команда такая, Путин себя окружает примерно вот такими пенсионерами, которые смотрят в прошлое, а не в будущее", — отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что противоречия в окружении российского диктатора будут продолжаться, поскольку Герасимов не сможет показать хоть какой-то результат для РФ.

"Суровикин и Пригожин — это, конечно, преступники, но преступники, которые колоссальными потерями и ресурсами хоть какие-то результаты могли бы. Пока что наибольшие результаты того же Герасимова — это больше в теоретической плоскости книжки или провальное начало так называемой "СВО" против Украины", — добавил Юсов.

Ситуация в окружении Путина

Как ранее сообщал УНИАН, глава ЧВК "Вагнера", на которую в значительной степени возлагается российская власть во время войны против Украины, Евгений Пригожин подрывает режим Путина и хочет создать свою политическую силу, которая будет нацелена на возрождение Российской империи.

На фоне этого в Кремле пытаются подорвать влияние Пригожина. В частности, его публично обвиняют в намеренном освещении конфликта между Минобороны РФ и "Вагнером".

Кроме того, по данным аналитиков ISW, в РФ "избранным" разрешили критиковать Путина без наказания.

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