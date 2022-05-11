Там отметили, что все защитники являются свидетелями российских преступлений в Мариуполе, поэтому россияне не заинтересованы в том, чтобы оставлять их в живых.

Офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.

Об этом он сообщил в интервью Sky News.

"Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ (держать оборону – ред.). Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы", сказал он.

Кроме этого, Самойленко напомнил, что его подразделение признано в России террористической организацией. Так что ему и его побратимам угрожало бы заключение.

Азовец добавил, что все защитники являются свидетелями российских преступлений в Мариуполе, где оккупанты убили более 25 тыс. человек, поэтому россияне не заинтересованы в том, чтобы оставлять в живых.

Самойленко отметил, что каждый день может стать для них последним", однако он не думает о своей жизни, потому что "его жизнь не имеет значения", но в случае проигрыша войны последствия для Украины будут катастрофическими.

Как сообщал УНИАН, 10 мая петиция "Save Mariupol" по спасению украинских бойцов из "Азовстали" уже собрала более миллиона подписей за 4 дня. Эта петиция на имя ООН требует немедленно эвакуировать из Мариуполя всех гражданских и военных, а также вывезти тела погибших.

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