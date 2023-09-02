Поражено 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс противника.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

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Также, как отмечается, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, два склада боеприпасов, два пункта управления и один зенитно-ракетный комплекс противника.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что в течение суток враг нанес два ракетных и 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Так, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Авдеевском враг вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Первомайское, Карловка, Авдеевка, Степное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении россияне вели наступательные действия южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

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