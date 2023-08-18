Технические запасы врага уменьшились на две станции РЭБ и 4 артсредства, отчитался Генштаб.

Авиация ВСУ собрала "смертельную дань" с оккупантов и реализовала 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в рамках своей вечерней сводки.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника", - информирует Генштаб.

В то же время российские оккупанты нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, обстреляли 45 раз из реактивных систем залпового огня позиции наших войск, а также населенные пункты. Среди украинцев есть погибшие.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отмечают в Генштабе.

Разведка сообщила о новых взрывах в Энергодаре - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Энергодаре прогремел взрыв в здании, в котором размещалось управление оккупационной полиции и помещения личного состава захватнических войск.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что "прилет" случился по кабинету, так называемого, начальника "полиции" во время совещания "руководства". Многочисленные ранения получил начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская Республика) и еще ряд "руководителей" подразделений.

Ранения серьезные и оккупантов будут вывозить военными вертолетами в Россию.

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