Аналитики назвали главную причину, почему Россия могла усилить ракетные атаки по цивильной инфраструктуре Украины.

Россия усилила ракетные атаки на Одессу, украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море, что, как заявляют эксперты, является попыткой нанести ущерб экономике Украины и нарушить экспорт.

За несколько недель оккупанты убили 14 человек и ранили еще 28 мирных жителей, сообщает Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине. Как пишет The New York Times, в ходе последнего удара РФ попала по двухэтажному жилому дому, в результате чего погибла девочка-подросток и еще три человека. СМИ пишет, что удары по кораблям были направлены в основном на суда "под флагами небольших стран, которые вряд ли примут ответные меры против России".

К примеру, пострадали контейнеровоз под флагом Палау и судно под флагом Сент-Китс и Невис. Главный представитель Европейской комиссии по внешним связям обвинил Россию в использовании оружия против "поставок продовольствия из Украины":

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"Россия напрямую нацеливается на поставки продовольствия наиболее нуждающимся людям. Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены".

В целом, от 24 февраля 2022 года оккупанты уничтожили или повредили около 300 портовых сооружений в Одесской области, отметил заместитель премьер-министра по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба. СМИ пишет, что только за последние три месяца Россия совершила около 60 обстрелов по портовой инфраструктуре, повредив 22 гражданских судна и 177 единиц техники, и ранив до 80 гражданских (сотрудников логистических компаний, членов экипажей и работников портов).

"Украинское правительство заявляет, что эти удары направлены на снижение экспортного потенциала Украины, который для зерна осуществляется в основном морским путем. По словам Кулебы, от этого в первую очередь страдают развивающиеся страны и Европа. В целом около 40 стран получают украинское зерно, в том числе в Африке, Китае и на Ближнем Востоке, а также в Европе", - говорится в материале.

Сейчас украинские фермеры и экспортеры серьезно обеспокоены из-за этой ситуации, так как сельскохозяйственный сектор является ключевым источником доходов для бюджета Украины, заявляет замглавы "Украинского аграрного совета" Денис Марчук. Он отмечает, что если России удастся "выбить" Украину из этого процесса, оккупанты смогут заключать выгодные сделки по продаже собственного урожая и пополнять бюджет для военных целей.

Другие новости об ударах России по портовой инфраструктуре

Ранее УНИАН сообщал, что, после удара России по иностранному судну в Одесской области, количество погибших возросло.

"Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми", - заявил чиновник.

Кроме того, Россия усилила атаки на гражданские суда в портах Одесской области. Для нацеливания на порты Россия в основном использует в основном баллистические ракеты.

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