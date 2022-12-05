Сотрудники полиции Киевской области обнаружили в полях обломки российских ракет, сбитых во время ракетного удара по Украине 5 декабря.
Как сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
"Спасибо силам ПВО за отличную работу", – написал он.
Ракетный удар по Украине 5 декабря
В понедельник, 5 декабря 2022 года, российские оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по украинским городам.
Во время удара по Украине, воины из воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет российских оккупантов. Всего в Украине сбили более 60 ракет.
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что попытка российских террористов погрузить Украину в темноту и холод провалилась благодаря героической работе ВСУ и сил противовоздушной обороны. Энергетическая система Украины функционирует и остается целостной.