Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате падения ракет нет.

Сотрудники полиции Киевской области обнаружили в полях обломки российских ракет, сбитых во время ракетного удара по Украине 5 декабря.

Как сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

"Спасибо силам ПВО за отличную работу", – написал он.

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Ракетный удар по Украине 5 декабря

В понедельник, 5 декабря 2022 года, российские оккупанты в очередной раз совершили массированную атаку по украинским городам.

Во время удара по Украине, воины из воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет российских оккупантов. Всего в Украине сбили более 60 ракет.

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" подтвердили попадания российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийные отключения света.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что попытка российских террористов погрузить Украину в темноту и холод провалилась благодаря героической работе ВСУ и сил противовоздушной обороны. Энергетическая система Украины функционирует и остается целостной.

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