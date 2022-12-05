Глава правительства подтвердил попадание ракет в энергообъекты в трех областях Украины.

Энергетическая система Украины функционирует и остается целостной после сегодняшней очередной массированной ракетной атаки России.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, попытка российских террористов погрузить Украину в темноту и холод провалилась благодаря героической работе ВСУ и сил противовоздушной обороны.

"Были попадания в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения для сбалансирования системы и избежания аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом", - сообщил Шмыгаль.

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Он также напомнил, что сегодняшний ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума. "Россияне демонстрируют миру, какой из них надежный гарант безопасности. Поэтому полагаемся на Вооруженные Силы Украины и наших спасателей", - подчеркнул глава правительства.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли уже восьмой массированный ракетный удар по Украине с начала октября. В ряде областей есть "прилеты" вражеских ракет, а также сообщали о работе противовоздушной обороны Украины.

В частности, в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта среди мирного населения есть пострадавшие. В самой Одессе исчезли свет и вода. Также проблемы со светом есть в Кривом Роге, Николаевской области, Житомире и других регионах.

В "Укрэнерго" подтвердили попадание российских ракет в объекты энергетики, в связи с чем произошли аварийные отключения света.

Также сообщалось, что после ракетной атаки проблемы с энергоснабжением начались в Молдове. Жителей страны предупредили о возможных отключениях.

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