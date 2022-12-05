Ранее глава Полтавской ОВА сообщил о сбитии над областью до 10 ракет.

Сегодня, 5 декабря, во время очередной массированной ракетной РФ по Украине, воины из воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет российских оккупантов.

Об успешных результатах наших военных в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Хорошие новости от наших стражей неба. Защитники из Воздушного командования "Восток" сбили 15 российских ракет. Наши военные - самые крутые", - написал он.

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Новая ракетная атака по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, после 13:00 в Украине была объявлена воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны. Рашисти снова решили ударить по мирным городам нашей страны и устроила ракетную атаку.

Над одним из районов Киевской области силы ПВО сбили вражескую ракету, в Одесской области в результате обстрела российскими оккупантами повреждено два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован.

Кроме того, в результате обстрела российскими оккупантами села Новософиевка в Запорожской области, два человека погибли, трое ранены. Впоследствии начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о сбитии до 10 вражеских ракет.

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