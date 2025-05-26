Запускать более 200 БПЛА в день – это сложная задача, говорит Иван Ступак.

Россия значительно нарастила количество производимых дальнобойных дронов. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"По количеству произведенных дронов РФ превзошла себя на этапе 2024 года. В марте 2024 года по Украине прилетело 500 БПЛА за месяц. А тут за последние два дня под 500, даже больше. Это показывает, что за год они смогли достичь сногсшибательного роста производства БПЛА", – сказал Ступак.

Он также отметил, что кроме увеличения количества производства БПЛА, Москве также удалось нарастить количество пусковых площадок для запуска беспилотников.

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"Или они наладили их запуск с конвейера. 200 штук запустить – это не очень легкая задача. Это не маленькие птички, это 2-2,5 метра размах крыльев, очень большие. Возможно, они запускают их с камазов, как они демонстрировали на Красной площади. И они постоянно их совершенствуют", – отметил Ступак.

Удары РФ по Украине: что надо знать

Президент Владимир Зеленский заявил, что за прошедшие сутки оккупанты ударили по Украине наибольшим количеством БПЛА с начала войны. По его словам, враг использовал для атаки 355 ударных беспилотников, из которых большинство – "шахеды".

По мнению военного эксперта Богдана Долинце, за год оккупантам удалось увеличить количество производства ударных дронов в 8 раз. Однако даже этого недостаточно для того, чтобы наносить ежедневные атаки по Украине более 300 "шахедами".

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