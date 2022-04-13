Мир должен превентивно реагировать на действия РФ, считает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на применение Россией боеприпасов с отравляющими веществами.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении по итогам 48-го дня войны.

"С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщение о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что именно это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ", - отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов насчет применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас.

"Реагировать превентивно. Потому что после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть лишь как унижение для демократического мира", - сказал президент.

Ситуация в Мариуполе - что надо знать

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Мариуполю. Город заблокирован, за него идут бои.

В начале апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что противникам удалось уничтожить 90% инфраструктуры города. Чиновник добавил, что город находится за гранью гуманитарной катастрофы - более месяца там нет воды, еды, медикаментов и света.

Позже Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

11 апреля "Азов" сообщил, что противник в Мариуполе с беспилотника сбросил на военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество, есть пострадавшие.

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