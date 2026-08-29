Взрывы под Бучей: есть погибшие и раненые, прокуратура расследует служебную халатность

В настоящее время нет окончательной информации о количестве погибших.

На предприятии в селе Мила Бучанского района Киевской области в результате российской атаки, которая привела к детонации, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил предедатель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. "В результате вражеской атаки есть погибшие. На данный момент у нас нет окончательной информации о количестве жертв", – сообщил он.

Кроме того, Офис генерального прокурора уже начал расследование обстоятельств взрыва на территории предприятия и действий ответственных должностных лиц. В частности, расследование возбуждено по ст. 367 Уголовного кодекса о служебной халатности.

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В частности, следствие будет устанавливать причины и условия, которые могли существенно усугубить последствия российской атаки.

В Офисе уточнили, что будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения.

"По предварительным данным, 28 августа около 20:10 в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила произошло падение или попадание беспилотного летательного аппарата, тип которого устанавливается. На территории предприятия возник масштабный пожар и началась детонация", – говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Также отмечается, что известно о пяти пострадавших. На территории района полностью уничтожен частный жилой дом, еще семь домов повреждены. Повреждения получили также пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

Премьер-министр Сергей Корецкий также прокомментировал ситуацию, отметив, что к ликвидации последствий удара привлечены все необходимые силы и средства:

"Но, к сожалению, уже сейчас можно констатировать, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком".

Взрывы в Бучанском районе: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 августа в результате российского удара в Бучанском районе Киевской области возник пожар с последующей детонацией.

Трасса Киев–Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы.

Взрывы в Вишневом

Напомним, в ночь на 6 июля Вишневое Бучанского района подверглось российской атаке. После попадания на территории предприятия произошла длительная детонация взрывоопасных предметов.

В результате атаки и детонации были нанесены значительные разрушения жилой застройке. По сообщениям СМИ, погибли 9 человек, десятки получили ранения, сотни домов были повреждены. Жителей опасной зоны эвакуировали, детонация продолжалась несколько часов.

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