Атака на Харьковскую область: Россия отправила на штурм африканских наемников

По данным партизан, большинство наемников не возвращаются после "мясных" штурмов.

В наступлении на Харьковскую область задействован африканский корпус наемников.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на источники в штабе 44 армейского корпуса РФ, Россия задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери.

"Наемники не были готовы к такой войне. Россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов. Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 человек исполнили традиционный военный танец", - пишет "АТЕШ".

Видео дня

Есть данные о том, что в Харьковской области есть и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии. Движение отмечает, что Россия вербует и привлекает наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. "Все страны мира должны подумать, стоит ли взаимодействовать с такой страной", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: