В том районе продолжаются жесткие бои.

В Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Враг имеет продвижение в населенном пункте Глубокое.

Как сообщает мониторинговая группа DeepState, воины подразделения беспилотных авиационных комплексов Сил обороны "Острые козырьки" систематически наносят поражения по пехоте врага в окопах восточнее Глубокого.

"К сожалению, данные кадры свидетельствуют, что врагу удалось еще продвинуться вглубь территорий. В том районе продолжаются жесткие бои", - пишет проект.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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