Российские войска осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Марьинка, Каменка, Новомихайловка и в районе Шандриголового.

На Донетчине оккупанты убили трех мирных жителей, еще троих ранили.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 10 мая россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Марьинке, Авдеевке и Калиновой. Еще три человека получили ранения", - отметил он.

Также, добавил Кириленко, удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, 10 мая оккупанты осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Марьинка, Каменка, Новомихайловка и в районе Шандриголового Донецкой области.

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