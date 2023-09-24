Taurus и другие украинские ракеты сориентируют на временно оккупированный Крым, считает обозреватель.

Если западные партнеры передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, то ВСУ получат и ракеты Taurus, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает 24 канал.

"Я полностью уверен, что если нам передадут ATACMS, то мы получим и Taurus. Хотя есть некоторые нюансы с использованием Taurus. Но это такая же ситуация, например, как с передачей танков", - отметил он.

По его словам, в случае получения ATACMS их будут использовать на материковой части: в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а вот Taurus и другие украинские ракеты сориентируют на временно оккупированный Крым. Эти ракеты помогут снять нагрузку с авиационных компонентов Storm Shadow и SCALP.

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"Комплексное использование всего будет полезно. Нельзя одно без другого оценивать. Комплексно все средства поражения будут вносить эффект в уничтожение российских оккупантов", - подытожил Коваленко.

Ракеты ATACMS для Украины - актуальное

Напомним, The Wall Street Journal писал, что вероятная передача Украине американских баллистических ракет большой дальности ATACMS может склонить Германию к предоставлению крылатых ракет Taurus. Отмечалось, что Берлин предпочитает "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений.

Тем временем в Белом доме не подтвердили планы Соединенных Штатов Америки по передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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